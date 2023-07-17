KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


17 Temmuz 2023 15:39
parkur öncesi

arkadaşlar parkur sınavından önceki gün derece almak doğru mu sizce yoksa dinlenmek mi gerek


levelup06
Aday Memur
17 Temmuz 2023 15:40
Dinlenmek gerek.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

28 donem'den istifa sonrasi 30.donem mulakat konusunda yardimOrta okulda sabah dershanesine gitmiştim pomemde sorun olur mu30. dönem parkuru geçtim, sözlü mülakat ne zaman olur?Pomem parkurPomem ön sağlıkta göz kontrolüParkur mülakatına hiç hazırlanmamak31.Dönem Pomem İlanı Ne Zaman Gelir ?parkur öncesiPomem ön sağlık ne zaman?Pomem doktor Tanı ve A dilim yazdı sevk yer miyim

Sözlük

yozgat 3 portekiz 1 dalıp gitmek 2 humblebrag 1 niğde 1 sineklik 2 Pluviofil 1 güne bir söz bırak 4 bizim çiftlik 1 punch line 1

Son Haberler

Tatil cennetinde nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı2023, kayıtlardaki 'en sıcak yıl' olma yolundaDüğün salonundaki duvar yıkıldı 1 çocuk öldü: 2 gözaltıTMO hububatta arz edilen tüm ürünü alacakMilas-Bodrum Havalimanı yolundaki yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark