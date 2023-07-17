Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 15:43
Mutemet aranıyor
Aklı başında iş bilen mutemetler buraya yazsın bilgilenelim ortalık bilgi kiri dolu Kbs açıldımı Memur ne kadar alacak net bilgi

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