Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Temmuz 2023 15:46
Eğitim öğretim ödeneği kaldırılacak mı?
Ödeneğin alım gücü o kadar düştü ki artık komik gelmeye başladı. Ben kaldırılması taraftarıyım, milletin gözüne battığımıza değmez.

memo1686
Aday Memur
17 Temmuz 2023 15:50

Aynı fikirdeyim hocam.


melcea
Genel Müdür
17 Temmuz 2023 15:50

Bence maas da komik. Cozumu kaldirmak mi?


firatli_genclik
Genel Müdür
17 Temmuz 2023 16:00

20 küsur bin TL komik mi ? Bence komik olmaya çalışan sensin. Fakat başardığını söyleyemem.

melcea, 25 dk. önce

Bence maas da komik. Cozumu kaldirmak mi?


bulaşşıkk
Aday Memur
17 Temmuz 2023 16:07

Kaldırsınlar hatta üste para verelim yeter ki bi de eğitim ödeneği alıyorlar diye kafa ütülemesinler

firatli_genclik, 15 dk. önce

20 küsur bin TL komik mi ? Bence komik olmaya çalışan sensin. Fakat başardığını söyleyemem.


akil28
Şube Müdürü
17 Temmuz 2023 16:08

mantıklı bir yorum.

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