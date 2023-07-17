Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Temmuz 2023 15:54
Gerekli evrak

Eşim sağlıkçı eş durumu için dilekçe vereceğim. Hangi evraklar gerekli Atama Onayı, SGK Hizmet Dokumu ve Görev Belgesi dışında başka evrak göndermem gerekiyor mu?


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
17 Temmuz 2023 16:01
Pbs daire sayfasında mevcut istenen evraklar
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