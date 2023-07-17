Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 16:02
Kamu Meslek Liseleri Mezunları

Kamu Kurumlarına ait Maliye, Tarım, Devlet Demir Yolları, Harita Kadastro, Meteoroloji vb. liselerde Kurumlarda çalıştırılacak personel olarak yetiştirilen, mecburi hizmeti olan ve Okulu biter bitmez Kuruma ataması yapılan çalışanların okul süreleri emekliliklerine neden eklenmiyor?

Devlet kitabı, giyimi ve hatta cep harçlığını verdiği bu eğitim dönemi, diğer mesleklerdeki staj uygulaması veya bir meslek edinmek için okunan dönemin emekliliğe sayılması veya askeri okullardan mezun olanların okul döneminin emekliliğinden sayılması hususunu Kamu Meslek Liselerinden mezun olanlara da sağlamalıdır.

Bu konuda mevcut düzenleme var mıdır?

Yoksa da sendiklarımızın bu konuyu gündeme getirerek düzenlemenin yapılmasını sağlamaları kamu çalışanları açısından fayda sağlayacaktır.

Selamlar.

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