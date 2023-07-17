Eş durumu kurumlar arası yazışma

Eş durum talebi verdiğim halde atamam başka ile yapıldı en son bir iki gün önce sarfinazar verdim ki eşim talep edip yanıma gelebilsin diye şimdi onun kurumu değerlendiriyor yanıma gelme durumunu ama sanırım bizim kuruma yani emniyetede yazı yazıyor süreç hakkında bilgisi olan var mı ne yazıyorlar ne Cevap veriliyor zorunlu görev sürem şarkta bitti yeni görev yerime başlama yapacağım bizim kurum olumsuz bi cevap verir mi ?

Eş durum talebi verdiğim halde atamam başka ile yapıldı en son bir iki gün önce sarfinazar verdim ki eşim talep edip yanıma gelebilsin diye şimdi onun kurumu değerlendiriyor yanıma gelme durumunu ama sanırım bizim kuruma yani emniyetede yazı yazıyor süreç hakkında bilgisi olan var mı ne yazıyorlar ne Cevap veriliyor zorunlu görev sürem şarkta bitti yeni görev yerime başlama yapacağım bizim kurum olumsuz bi cevap verir mi ?