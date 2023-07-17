Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 16:15
iibf mezunu ikm sağlık lisansiyeri olduğunda....

arkadaşlar merhaba i̇i̇bf mezunu gi̇h personeli̇ i̇nfaz koruma memuru sağlik li̇sansi̇yeri̇ mezunu olduğunda (sağlik yöneti̇mi̇) ek bi̇r derece alabi̇li̇r mi̇ ?


assassin_gck
Memur
17 Temmuz 2023 16:30

alır

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