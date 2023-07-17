Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 16:15
Eyyy erdoğan yine ne satmaya gidiyorsun Katar'a

paşam uçağa binerken neyi satıp neyi satmayacığımızı biz biliriz demiş binmiş gitmiş uçağa sizce ne satmaya gitti çok merak ettim çünkü yıllardır satılmayan ne kalmış ?

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