Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


17 Temmuz 2023 16:20
Arşiv araştırması

arkadaslar ben iki ay once bir universiye asil olarak atandim 30 haziranda evraklarimi teslim ettim. yaklasik iki ay gecmesine rağmen hala arayan olmadı.universiteyi aradigimda sureç devam ediyor diyor.benimle ayni durumda olan var mi? normal mi bu, bilgi sahibi olan varsa yardimci olabilir mi?


converse23
Aday Memur
17 Temmuz 2023 19:47

Evrak teslimi 30 haziran ise kısa bir süre olmamış mı?


mes727
Aday Memur
17 Temmuz 2023 20:08

30 Mayıs olacaktı yanlis yazmisim

converse23, 1 saat önce

Evrak teslimi 30 haziran ise kısa bir süre olmamış mı?

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

5393 e göre sözleşmeli personel istihdamıBelediye Şirket İşçisi (BİT)Memurun isteği dışında görev yeri değişimi yapılabilirmi2023 Naklen atama kontenjanlarıMuvafakatname ile ilgili acil soruNaklen atama depremzedelere öncelik mi veriliyorArşiv araştırmasıÜniversitede sözleşmeli mühendis maaşıÜniversiteler çakılı kadro mu? İptal davası acmak isteyenler buraya

Sözlük

veda busesi 3 70 yaşındaki adamın akıllı telefon kullanması 1 bizim çiftlik 1 fakirizm 3 Sinan Bengier 2 araba arkası yazıları 3 Mareşal 1 SESLİ SAKIZ ÇİĞNEMEK 2 satranç 1 yaz gelse de ısınsak 2

Son Haberler

Belen'deki orman yangını ile ilgili bir kişi tutuklandıCHP'den çağrı: Türkiye yangın yeri, TBMM tatil yapamazDevre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değiştiHSK 2023 yılı adli ve idari kararnameyi açıkladı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark