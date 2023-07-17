Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


17 Temmuz 2023 16:20
arsiv arastırtması

arkadaslar ben iki ay once bir universiye asil olarak atandim 30 haziranda evraklarimi teslim ettim. yaklasik iki ay gecmesine rağmen hala arayan olmadı.universiteyi aradigimda sureç devam ediyor diyor.benimle ayni durumda olan var mi? normal mi bu, bilgi sahibi olan varsa yardimci olabilir mi?

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