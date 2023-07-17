Kamuda Akademik Ünvanlı Memurların Sorunları

Kamuda Akademik Ünvanlı Memurların Sorunlarını gidermek için çalıştığı Kurum alnında;

1- ?Yüksek Lisans Eğitimini" tamamlayanlar için "Kariyer Uzman Yardımcılığı" ve "Doktora eğitimi? tamamlayanlar için "Kariyer Uzmanlığı? verilebilmesi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Ek Madde 41'de düzenleme yapılmalıdır.

Doktora eğitimini tamamlayan kamu çalışanları bu nedenle kurumlarından ayrılmayı tercih etmek zorunda kalmıştır. Doktora eğitimini bitirmiş, kurumunda bilgi ile deneyim sahibi, akademik kariyer sahibi personelin üniversitelere ya da başka kurumlara giderek, beyin göçüne ve bilgi-tecrübe kaybına neden olmaktadır. Geçmişte akademik kariyer sahibi çalışanları Kamu Kurumlarında tutmak için ?Kadro Karşılığı Sözleşme? gibi imkânlar geliştirilmiştir.

?1416 Sayılı Kanun "ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN? ?dur. Bu kanunun madde 21 "(Değişik ikinci fıkra: 19/11/2014-6569/23 md.) MEB'de istihdam edilmek üzere MEB adına ve hesabına bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler, Milli Eğitim Uzmanı kadrolarına atanır." Bu düzenleme örnek alınmalıdır.

2-Kurumlardaki akademik kariyere sahip memurlar ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde ve sempozyumlarda makale hazırlamakta ve bilimsel toplantılarda sunmaktadır. Kurumların bu ücretleri karşılaması için düzenleme yapılmalıdır. Ayrıca TUBİTAK ve Akademinin sağlamış olduğu yayın teşvik ödülünün Kamu Kurumları tarafından personeline ödemesi için de bir düzenleme yapılmalıdır.

3-Akademik kariyerli memurlar, TUBİTAK ya da yurtdışı burslar ile bir aydan 2 yıla kadar eğitim ya da post doktora çalışması için imkânlar bulmakta, bununla birlikte Kurum ve Devletine hiçbir yük getirmeyen memurların bu eğitimler için yurtdışına gitmesinde sorunlar çıkmakta ya da engellenmektedirler. Ülkemizdeki bilimsel gelişimi ve bilgi artışına neden olacak bu faaliyetler sadece memura değil aynı zamanda Kurum ve Ülkemize de faydalı olacaktır.

4- TUBİTAK gibi ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların destek verdikleri projelerde kamu çalışanlarının çalışması ile ilgili mevzuatlarda kamu çalışanlarının görev ve karşılığında ücret alması konusunda mevzuat eksiklikleri vardır. Sadece akademik kariyerli memurlar değil aynı zamanda projelerde görevlendirilen memurların ücret almaları her Kurumda standart bir uygulama değildir. Ayrıca, memurların ve akademik kariyerli memurların projelerde yer alması için makam iznine tabidir. Akademik kariyerli memurların projelerde yer alabilmesi için mevzuatta düzenleme yapılması faydalı olacaktır. Bu düzenlemeleri 657 Sayılı kanunda yapılması kamu çalışanları ve kamu çalışmalarına fayda sağlayacaktır.