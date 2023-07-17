KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


17 Temmuz 2023 16:36
Kamu bütçesinde tasarruf personel alımını etkiler mi ?

Maliye bakanlığının gönderdiği genelde böyle bi şey yok ama merak ediyorum alımları etkiler mi bu durum ?


elohabahmet
Aday Memur
17 Temmuz 2023 17:09
Bir yerde etkileyecek diye okudum ama inşallah etkilemez yoksa hapı yutariz

avukat2694
Memur
17 Temmuz 2023 17:11

Bu tarz genelgeler son 3-4 yıldır her sene yayınlanıyor ekstrem bir durum yok. Dolayısıyla aşırı bir etkisi olmaz alımlar zaten ihtiyacın çok altında, kpss hocaları ve rehber hocalar da aşırı bir düşüş beklemediklerini dile getiriyor


avukat2694
Memur
17 Temmuz 2023 17:13

Zaten ilan.gov.tr deki personel alım ilanlarını takip ederseniz de görüleceği üzere her gün yeni ilan yayınlanıyor umutsuzluğa kapılmaya gerek yok o yüzden şimdiden

avukat2694, 36 dk. önce

Bu tarz genelgeler son 3-4 yıldır her sene yayınlanıyor ekstrem bir durum yok. Dolayısıyla aşırı bir etkisi olmaz alımlar zaten ihtiyacın çok altında, kpss hocaları ve rehber hocalar da aşırı bir düşüş beklemediklerini dile getiriyor


Gıdamühendisi2022
Memur
17 Temmuz 2023 17:14

Umarım hocam. Düz memur olabiliyorken kendi mesleğimin alımını bekledim ama oda olmadı. Bütçe kısmaya gidilirse düz memur bile olamayağız bu puanla

avukat2694, 36 dk. önce

Bu tarz genelgeler son 3-4 yıldır her sene yayınlanıyor ekstrem bir durum yok. Dolayısıyla aşırı bir etkisi olmaz alımlar zaten ihtiyacın çok altında, kpss hocaları ve rehber hocalar da aşırı bir düşüş beklemediklerini dile getiriyor


elohabahmet
Aday Memur
17 Temmuz 2023 17:21
Hadi inşallah, teşekkür ederim değerli yorumunuz icin
avukat2694, 36 dk. önce

Bu tarz genelgeler son 3-4 yıldır her sene yayınlanıyor ekstrem bir durum yok. Dolayısıyla aşırı bir etkisi olmaz alımlar zaten ihtiyacın çok altında, kpss hocaları ve rehber hocalar da aşırı bir düşüş beklemediklerini dile getiriyor

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