Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Temmuz 2023 16:45
ALT bölge tayine
Bu 10 gün oldu dilekçe verdim . 1 bölgeden 6 bölgeye istedim . Tahminen kaç güne açıklanır bilgisi olan var mı

Çok Yazılan Konular

Seyyanen zamEş durumuÜcretsiz İzinZiraat promosyon para puanKadrolu Hemşire olarak çalışırken usulüne uygun istifa edenler (Üni. hastanesi dahil)Eş durumu tayiniSağlık bakanlığı inşaat mühendisliği ünvan değişikliği sınavı Ek mtv muafiyetEş durumu tayiniMemurlara karşı kara propaganda yapılıyor

Sözlük

Şikayet et butonu 3 şiir 1 Bugün olanlar 2 hede 1 çerkes 2 yapay zeka ile ses taklidi 1 Love bombing 1 rapunzel 5 tere ve yağ birleştiğinde tereyağı olmaz 1 Halka Arz 1

Son Haberler

Fethullah Gülen'in yeğeni ve eşi FETÖ'den tutuklandıTutuklu cinayet şüphelisi, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat ettiDolardan haftanın ilk gününde 20 kuruş artışYetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirme sonuçları açıklandıHakkari'de Cilo Buzullarında kaybolan 2 kişi aranıyor

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark