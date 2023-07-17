Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Temmuz 2023 16:45
İl içi tayin / il mem onayı

İl içi İstanbul mem onaylamadı bekliyor diyor tercih saat 4te bitti ne olacak şimdi


Medusa06
17 Temmuz 2023 16:54
Hocam okul ve ilçe onay verdiyse bazı büyük iller gece anca bitirir sorun yapmayın onaylanır geceye kadar

66esra66e
Aday Memur
17 Temmuz 2023 17:01

Tamam öğretmenim teşekkür ediyorum

Medusa06, 53 dk. önce
Hocam okul ve ilçe onay verdiyse bazı büyük iller gece anca bitirir sorun yapmayın onaylanır geceye kadar
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