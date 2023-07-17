Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 17:41
GİH KARİYER UZMANI KADROSUNDA EKSTRA BİR DERECE VERİLMESİ

Merhabalar, çalışmakta olduğum kuruma kariyer uzmanı olarak atandığımız zaman hepimiz 8. dereceden işe başladık. Ancak 1 yıl sonra bize Fen-Edebiyat mezunu olduğumuz için, mühendislik bölümlerinden mezun olanlara 1 derece verileceğini ve biz Fen-Edebiyat mezunlarına bu haktan yararlanamayacağımız söylendi ve yıllardır bu şekilde devam ediyor bu durum. Ancak, kanununda kadro atamasında mühendise verilecek olan ek dereceyi hak edebilmek için GİH'te mühendis kadrosuna atanması gerektiği yazmaktadır. Bizler ise Kariyer Uzmanı kadrosundayız. Bu durum aynı işi yapmamıza ve aynı kadroda bulunmamıza rağmen Fen-Edebiyat mezunlarına dezavantaj sağlamakta ve ciddi miktarda düşük maaş almaktayız. Bu konu hakkında ne yapılabilir?

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