Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 17:41
Gih kariyer uzmanı kadrosunda extra bir derece verilmesi

Merhabalar, çalışmakta olduğum kuruma kariyer uzmanı olarak atandığımız zaman hepimiz 8. dereceden işe başladık. Ancak 1 yıl sonra bize Fen-Edebiyat mezunu olduğumuz için, mühendislik bölümlerinden mezun olanlara 1 derece verileceğini ve biz Fen-Edebiyat mezunlarına bu haktan yararlanamayacağımız söylendi ve yıllardır bu şekilde devam ediyor bu durum. Ancak, kanununda kadro atamasında mühendise verilecek olan ek dereceyi hak edebilmek için GİH'te mühendis kadrosuna atanması gerektiği yazmaktadır. Bizler ise Kariyer Uzmanı kadrosundayız. Bu durum aynı işi yapmamıza ve aynı kadroda bulunmamıza rağmen Fen-Edebiyat mezunlarına dezavantaj sağlamakta ve ciddi miktarda düşük maaş almaktayız. Bu konu hakkında ne yapılabilir?


Lejyon.87
Daire Başkanı
17 Temmuz 2023 20:10
Denetmen yardımcısı kadrosundan yeterlilik sınavını geçip denetmen unvanı aldığım vakit 1 derece ilerlemesi aldım. Yasal dayanağı sanırım 657 Sayılı Kanunun 36. Maddesinin 10 numaralı bendi. O bende iyicd bakın derim
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