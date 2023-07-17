Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Temmuz 2023 18:17
Göreve iade sonrası alınan sağlık raporu

Arkadaşlar eşimde mahkeme kararı ile geri döndü, sağlık raporunda bir kulakta 40 db işitme kaybı çıktı ve b dilimi olarak yazıldı. Sağlık yönetmenliği ek-3 de b-c-d dilimi öğrenciliğe engel diyor. Ne olacak şimdi?


Hayatı Ögret
Aday Memur
17 Temmuz 2023 18:20

kendisi ögrenci değil ki. engel olsun. B dilimi bildiğim kadarıyla gece çalışamaz gündüz çalışır.


Openeye032413
17 Temmuz 2023 18:36

Görev başladığı da 2003 tarihli sağlık yönetmenliği vardı 2018 de yönetmelik değişmiş. Önceki yönetmelikte 40db işitme kaybı ibaresi varken yeni yönetmelikte 30 db. İnşallah dediğiniz gibi olur.

Hayatı Ögret, 58 dk. önce

kendisi ögrenci değil ki. engel olsun. B dilimi bildiğim kadarıyla gece çalışamaz gündüz çalışır.


Sadeceinsan65
Şube Müdürü
17 Temmuz 2023 18:49
A ve b arasında hıcbır fark yok aynı sekılde calısır gece calısmaz felan diye bırsey yok. Ogrencı degil ayrıca sıkıntı yapmanıza gerek bir durum yok.

Openeye032413
17 Temmuz 2023 19:10

Cevabınız için çok. Teşekkürler KBB uzmanı biraz korkuttu bizi.

Sadeceinsan65, 29 dk. önce
A ve b arasında hıcbır fark yok aynı sekılde calısır gece calısmaz felan diye bırsey yok. Ogrencı degil ayrıca sıkıntı yapmanıza gerek bir durum yok.
Toplam 4 mesaj

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