KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


17 Temmuz 2023 18:40
KPSS 2023

Arkadaşlar tek yıl sınavındaki puanla merkezi alımlarda başvuru yapabiliyor muyuz


Moonlighteem
Memur
17 Temmuz 2023 18:49

Tabi ki 2023/2 atamalarında tercih yapabilirsiniz. Hatta 94 ve üzeri alırsanız DHMİ garanti gelir .. bol şanslar dilerim


Zinde kuvvetler
Aday Memur
17 Temmuz 2023 18:52

Emin misiniz tek yıl KPSS nin merkezi alımlarda geçerli olduğuna


Moonlighteem
Memur
17 Temmuz 2023 18:58

İroni yaptım hocam :) .. KPSS'ye girip de bunu bilmemek büyük amatörlüktûr .. hayır tabi ki tek yıl puanıyla merkezi atamalarda tercih yapamazsınız .

Zinde kuvvetler, 26 dk. önce

Emin misiniz tek yıl KPSS nin merkezi alımlarda geçerli olduğuna

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