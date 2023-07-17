Kocaeli sakarya arası yol arkadaşı aranıyor

Merhaba arkadaşlar Sakaryada Bi kamu kurumunda memurum Kocaeli de oturuyorum şimdilik 3 memur arkadaş gidip geliyoruz. Eğer forumda bu şekilde yolda olan arkadaşlar varsa servis ayarlamaya çalışıyoruz bildiğimiz 7 kişi var sayıyı 14 e tamamlarsak servis ayarlayacağız. Bu durumda olan arkadaşlar varsa bu başlık altında iletişime geçebiliriz.

Merhaba arkadaşlar Sakaryada Bi kamu kurumunda memurum Kocaeli de oturuyorum şimdilik 3 memur arkadaş gidip geliyoruz. Eğer forumda bu şekilde yolda olan arkadaşlar varsa servis ayarlamaya çalışıyoruz bildiğimiz 7 kişi var sayıyı 14 e tamamlarsak servis ayarlayacağız. Bu durumda olan arkadaşlar varsa bu başlık altında iletişime geçebiliriz.