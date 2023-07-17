Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


17 Temmuz 2023 19:00
Kocaeli sakarya arası yol arkadaşı aranıyor
Merhaba arkadaşlar Sakaryada Bi kamu kurumunda memurum Kocaeli de oturuyorum şimdilik 3 memur arkadaş gidip geliyoruz. Eğer forumda bu şekilde yolda olan arkadaşlar varsa servis ayarlamaya çalışıyoruz bildiğimiz 7 kişi var sayıyı 14 e tamamlarsak servis ayarlayacağız. Bu durumda olan arkadaşlar varsa bu başlık altında iletişime geçebiliriz.

Çok Yazılan Konular

Bir başlıkta ben açayım dedim konu bulamadım yav:)))3 Harf Oyunu.slx:)))Gececi tayfa Kendime park yapıcam..kumda oynıcam...2Silivri/Ortaköy börek festivali ve Rafet El Roman konseriEvlenmek için aday arıyorum Yeşil pasaportlu biriyle anlaşmalı evlilik?8.10 VapuruGüzel ve seksi bir kızla tanışmak istiyorum :)Şu @n Ne Düşünüyorsunuz ?

Sözlük

akaryakıt 3 dalıp gitmek 2 insanın kendine bakmayıp,başkalarını eleştirmesi 1 Pluviofil 2 şu an çalan şarkı 1 halı saha 1 longoz 1 dertleşmek 2 mumla yaşamak 1 Mareşal 1

Son Haberler

İletişim Başkanlığı'ndan 'Doğal gaza yüzde 224 zam geldi' iddiasına yalanlamaYol kesip hamile kadının bulunduğu arabayı yumruklamıştı: Gözaltına alındıOto galericiler yasak dinlemedi: İkinci elde fiyatlar hala yüksekTekirdağ'da orman yangını: İki mahalle boşaltılıyorMSB'den, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin paylaşım

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark