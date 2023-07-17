Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 19:01
Sözleşmeli mübaşir

Herkese merhaba.Ben geçen alımda sözleşmeli mübaşir mülkatına girdim.Aynı zamanda pomem mülakatına da girdim.Muhtemelen mübaşirlik polislik mülakatından önce açıklanacak.Her iki mülakatı da kazanırsam sözleşmeliden istifa edip pomeme geçmek için 6 ay beklemem gerekiyor mu?

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