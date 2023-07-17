Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Temmuz 2023 19:13
İl dışından sonra eş durumu

Arkadaşlar selamlar; eşim polis tayini çıktı ilçeye görevlendirdiler ancak merkez istiyoruz. Sormak istediğim durum şu bana eş durumunda sadece eşimin görev yerindeki okullar mı yoksa ildeki tüm okullar mı açılır? (Büyükşehir değil bu arada) bir de il dışından düşük olasılık ama olur ya merkezde köy, belde gibi yerde bir okula atanırsam tekrar eş durumundan merkez başka okul seçme durumum olur mu ?

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