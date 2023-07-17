Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


17 Temmuz 2023 19:20
Tqrım orman bakanlıgı orman Genel Müdürlüğü Mülakatlarda olay :D

orman genel müdürlüğü 1128 kişilik orman muhafaza memuru alımında istenilen bölümler arasında kpss branş sıralamam 947.sırada olmama rağmen mülakatlarda yedeklere atıldıgımı gordum.brans sıralaması 4000 ve 4500 de olan arkadaşlarım kuruma atandı :) bir sey degıstırmıcek ama anı olarak buraya yazmak ıstedım.Mülakat olmasaydı suanda atamam gerceklescektı ama ben işsiz kaldım kader dıyelım :)

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