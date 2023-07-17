Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
17 Temmuz 2023 19:39
Eş durumu

Arkadaşlar merhaba ben asker eşiyim yeni

Eş durumu tayini istedim ancak eşimin seneye haziran ayında doğu görevi var tayin için beklemem gereken süre 1 yıl k yoksa 2 senemi şuan tayin verdim ama böyle bi zorunluluk varsa gittiğim yerse beklemek zorundamıyım

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