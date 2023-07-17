Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 19:50
Seyyanen acill lütfen

Arkadaşlar seyyanen zam ve fark ne zaman yatar yarın yatar mı yoksa Perşembe cumaya mi kalir


Hacı adem
Aday Memur
17 Temmuz 2023 19:58
Sistem aktif sizin mutemet isterse yarında halleder top mutemetlerde

teslaeee
17 Temmuz 2023 20:00

Kurumuna bağlı bizim yattı bugün.(KİT olduğu için muhtemelen)


Abbas.KILKUYRUK2
Memur
17 Temmuz 2023 20:01

Ağustos maaşı ile birlikte alacaksın yeğenim

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