Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Temmuz 2023 20:03
Eş durumu yardımcı olursanız minnettar olurum

Arakdaslar diyelimki benim eşim 8 ay ilçede çalıştı son 4 ay il merkezine geçti 360gunu öyle dolunca o tayin hakkı verirlermi


serkansah86
Daire Başkanı
17 Temmuz 2023 20:06

En son nerede çalışmış ise oraya tayin verilir. Zaten eş durumu için başvuru yaptığınızda sizden belge isteyecekler, memur ise zaten görev yeri belgesi yetiyor, memur değilse işyeri faaliyet belgesi diye birşey istiyorlar, zaten onu vereceğiniz için, evrak verme tarihinde nerede çalışıyorsa oraya tayini çıkar, sürenin bir önemi yok, evrak verildiği gün önemli, geriye dönük hiç kimse bakmaz


Kuskusuz
Daire Başkanı
17 Temmuz 2023 20:09

360 günün nerde dolduruldugunun bir önemi yok son 2 yılda 360 gün olsun yeter. Son ay da calisiyor olsun yeterli.


Polonyalı
Aday Memur
17 Temmuz 2023 20:10

Teşekkür ederim hocam saolasin

serkansah86, 45 dk. önce

En son nerede çalışmış ise oraya tayin verilir. Zaten eş durumu için başvuru yaptığınızda sizden belge isteyecekler, memur ise zaten görev yeri belgesi yetiyor, memur değilse işyeri faaliyet belgesi diye birşey istiyorlar, zaten onu vereceğiniz için, evrak verme tarihinde nerede çalışıyorsa oraya tayini çıkar, sürenin bir önemi yok, evrak verildiği gün önemli, geriye dönük hiç kimse bakmaz

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