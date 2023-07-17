Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Temmuz 2023 20:40
Hemşire Eğitim Durumu Tayini

3+1 i yeni doldurdum eğitim durumu ile tayin olmak istiyorum, yks açıklanmadan önce gidebileceğim bölümleri araştırıyorum, biyoloji bölümü eğitim durumu tayini oluyor mu diğer bölümler nelerdir bilenler yardımcı olabilir mi?

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