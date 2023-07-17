KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Temmuz 2023 20:52
2065 Metal Teknolojisi

Öncelikle atanmayı bekleyen tüm teknisyen arkadaşlarımın hakkından hayırlısını diliyorum. Biz metalciler olarak sanki biraz birbirimizden habersiz ve iletişimsiziz. Eğer burayı takip eden arkadaşlar varsa bi nik oluşturup biz de birbirimizden haberdar olabiliriz. Puanım 82.46 benim. Tmo dan bi kaç yer ve dışişlerini tercih ettim. Bilgi paylaşımı için bu başlığı kullanmamız bizim yararımıza olacağına inanıyorum. İsteyen buyursun gelsin arkadaşlar.

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