Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 21:03
8 Bin TL ne zaman yatacak

Sekiz bin TL ve maaş farkı birlikte mi yapiliyor ?

Ne zaman yatar ?

Ayın 21 inden yatmasi için maliye bakanlığından talimat geldi mi ?

Yoksa tamamen mutemetlerein hızına mi bağlı ?


Mohendiss
Aday Memur
17 Temmuz 2023 21:07

21 i diye bir kural yok yarın yatar büyük ihtimalle

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