Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Temmuz 2023 21:11
Aldığımız maaşı herkesin bilmesi
Özel sektörde çalışanların, esnafların ve patronların ne kadar kazandığını kimse bilmiyorken. Özel sektörede aynı şitkette çalışanlar bile birbirinin maaşını bilmiyor. Benim maaşımı neden herkes biliyor?

ÇağatayD
Şube Müdürü
17 Temmuz 2023 21:16
Sağda solda maaşımızı yazıp ağlarsak herkesin bilmesi normal değil mi

matematikogretmenii
Şef
17 Temmuz 2023 21:18
Sabahtan akşama kadar memur maaşı konuşuluyor televizyonlarda. Yok şu kadar zam yok bu kadar seyyanen. Herkes kendini memur ile kıyaslıyor artık.
ÇağatayD, 1 saat önce
Sağda solda maaşımızı yazıp ağlarsak herkesin bilmesi normal değil mi

Sislipusu
Aday Memur
17 Temmuz 2023 21:23

Ben bu miktarda kalıp her ay verilmesini teklif ediyorum

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