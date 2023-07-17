Aldığımız maaşı herkesin bilmesi

Özel sektörde çalışanların, esnafların ve patronların ne kadar kazandığını kimse bilmiyorken. Özel sektörede aynı şitkette çalışanlar bile birbirinin maaşını bilmiyor. Benim maaşımı neden herkes biliyor?

Özel sektörde çalışanların, esnafların ve patronların ne kadar kazandığını kimse bilmiyorken. Özel sektörede aynı şitkette çalışanlar bile birbirinin maaşını bilmiyor. Benim maaşımı neden herkes biliyor?