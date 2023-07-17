Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 21:38
İşçilerin bu kaymağı nerden geliyor işçi maaşları nasıl düşürülebilir ?

Ben işçi maaşları kamudakileri yani asgari ucreti.kastetmiyorum çok olağan üstü fazla buluyorum. Mehmet Şimşek ve yetkili kurumların işçi maaslarini kesmesi gerektiğine inanıyorum. Acaba maliye bakanımızı işçilerin aldıkları yüksek maaşlarda bilgilendiren oldu mu ??

Kpss ile atanmamis hiç kimse memurdan yüksek maaş almamalı.

Devlet önce akıllı insanları seçmeli memur olarak.

Bugün bakıyorum bir zabıta 35 40 bin. Civarı bir orman işçisi 35 50 bin civarı en kotu bir çaycı bile 25 bin üstünde maaş alıyor bu olmamalı .

Eğer onlar bu maaşı alıyorsa memurlar 40 50 binden başlamalı maaslara


JackParker
Aday Memur
17 Temmuz 2023 21:41
Cari açığın ana nedeni aha bu işçiler

Moi33
Memur
17 Temmuz 2023 21:42

Sırf belediye başkanına yakın diye önüne gelen belediyeye alınıyor kpss falan da aranmıyor bu uygulama da bence liyakat ilkesine aykırılıktan iptal edilmeli belediyelerde bir sürü kişi var bu konumda olup da kpss ile atanan memurlardan yüksek maaş alan bu da bir kamu disiplini uygulaması. O şekilde çalışan herkes anında istem cikarilmali


Moi33
Memur
17 Temmuz 2023 21:45

Ben bu tip en az 2 milyon memur olduğuna inanıyorum belediyeye mesela zabıta alındı eğer kpss ile atama yapilmiyorsa bu kişilerin maaşlarını belediye başkanının şahsi karşılamali inanın memurlar yanlarinda Hint fakiri kalıyor bu işçi adı altindakilerin yanında


siyahbeyaz88
Şube Müdürü
17 Temmuz 2023 22:07
İlk başta tediyeler ikramiyeler iptal edilmelidir zaten maaşları yüksek ekstradan tediye ikramiye niye verilir ki
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