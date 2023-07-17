İşçilerin bu kaymağı nerden geliyor işçi maaşları nasıl düşürülebilir ?

Ben işçi maaşları kamudakileri yani asgari ucreti.kastetmiyorum çok olağan üstü fazla buluyorum. Mehmet Şimşek ve yetkili kurumların işçi maaslarini kesmesi gerektiğine inanıyorum. Acaba maliye bakanımızı işçilerin aldıkları yüksek maaşlarda bilgilendiren oldu mu ??

Kpss ile atanmamis hiç kimse memurdan yüksek maaş almamalı.

Devlet önce akıllı insanları seçmeli memur olarak.

Bugün bakıyorum bir zabıta 35 40 bin. Civarı bir orman işçisi 35 50 bin civarı en kotu bir çaycı bile 25 bin üstünde maaş alıyor bu olmamalı .

Eğer onlar bu maaşı alıyorsa memurlar 40 50 binden başlamalı maaslara