Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Temmuz 2023 21:40
Eşi doktor olanlar

Kendisi doktor olmayıp da doktor eşi olan kimler var sizce doktor olmayan biri doktor bir hanimefendiyle evlenirse evlilik içinde sorun çıkar mı ?


hadibe2
Aday Memur
17 Temmuz 2023 21:47
Çıkmaz para yersin
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Seyyanen zamEş durumu tayiniEş durumuÜcretsiz İzinZiraat promosyon para puanKadrolu Hemşire olarak çalışırken usulüne uygun istifa edenler (Üni. hastanesi dahil)Eş durumu tayiniSağlık bakanlığı inşaat mühendisliği ünvan değişikliği sınavı Ek mtv muafiyetMemurlara karşı kara propaganda yapılıyor

Sözlük

dertleşmek 2 veda busesi 2 Sivrisinek 2 Bugün olanlar 3 taş devri 1 İnsan ne için yaşar 5 hede 2 Pluviofil 2 humblebrag 3 portekiz 1

Son Haberler

Bakan Özhaseki: Kabinede İstanbul'un deprem hazırlığına dair sunum yapacağımValiden Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki yangına dair açıklamaFederasyon kurullarında atamalar yapıldıAracın hızlı geçmesi kavgasında baba ve oğlunu silahla vuran şahıs tutuklandıYerinde Dönüşüm projesine 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark