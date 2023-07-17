Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Temmuz 2023 21:53
Eşi tsk personeli olup eş durumu yapanlar

Sözleşmeli olarak atandım kadroya yeni geçtim memur olarak 10 aydır çalışıyorum eşim askeri personel tayin dilekçesi verdim benim gibi olan var mı eş durumu yapıp cevap alan var mı?

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