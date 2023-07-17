Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


17 Temmuz 2023 23:08
Aday memur psikolojik rapor alsa sorun olur mu?

Merhabalar aday memurum ve depresyona girdim. Doktordan bu yönde rapor alıp istirahat etsem memuriyetten atılır mıyım?

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