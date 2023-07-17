Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Temmuz 2023 23:13
Vakifbank promosyon

Beyler yaksalasik 9 ay once vakifbanktan 27 bin promosyon aldim ancak bu sene tayinim vakifbank ile anlasmali olmayan bi il emniyete cikti. Parayi geri isterler mi?


ÖcCcüüü
Aday Memur
17 Temmuz 2023 23:23
O il emniyetin çalıştığı banka halk Bankası yada ziraat değilse alırlar diye biliyorum, ziraat halk ve vakıf ortak havuz oluşturdu çünkü

Memocan68
17 Temmuz 2023 23:31

Ziraat bankasi kral. Emin misin nerden ogrenebiliriz

ÖcCcüüü, 31 dk. önce
O il emniyetin çalıştığı banka halk Bankası yada ziraat değilse alırlar diye biliyorum, ziraat halk ve vakıf ortak havuz oluşturdu çünkü

B.S.6767
Aday Memur
17 Temmuz 2023 23:49
Tam net öğrenebildinizmi
Memocan68, 23 dk. önce

Ziraat bankasi kral. Emin misin nerden ogrenebiliriz


Memocan68
17 Temmuz 2023 23:53

Yok reis bende yeni sordum da yazan yok

B.S.6767, 5 dk. önce
Tam net öğrenebildinizmi
Toplam 4 mesaj

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