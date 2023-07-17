KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


17 Temmuz 2023 23:13
Necmettin Erbakan Üni Sağlık Personeli Hakkında

Necmettin Erbakan Üni Sağlık Personeli Hakkında

Üniversite Hastanesi ve SB arasında ki farklar nelerdir ve maaş olarak nereleri görürüz fikri olanlar cevaplayabilir mi?

Teşekkürler

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