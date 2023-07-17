Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Temmuz 2023 23:42
Kredi kartı ile btc alma hakkında
Binance tr paribu btcturk buna müsade etmiyor ama binance global kredi kartı ile alım yaptırıyor. Binance'den kredi kartıyla alınan btc ler binance.tr ye aktarılabilir mi?

Mirlivalı
Aday Memur
17 Temmuz 2023 23:49
Kredi kartlarına getirilen nakit avans kısıtlaması için çıkar yol olarak soruyorum.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıBenzine ve Motorine 6 ? LPG 3 ?Zam geldi Polisin maaşı 33 bin bile olmadı peki ya diğerleri?8 binin yarısı yatacak deniliyor Askere 6800 civarı ek zam iddiasıBingöl!!!!!!!!Eyt den emekli olan varmiNakliyeciler Anlaşılan Ücrete Güncelleme Adında Zam Yapıyor !!!Mesai Saatleri Önerisi. (Dayısı olan varsa iletsin)Beraat , takipsizlik alanlar

Sözlük

İnsan ne için yaşar 5 tere ve yağ birleştiğinde tereyağı olmaz 2 bütün erkekler aynıdır 1 satranç 1 yozgat 3 Halka Arz 1 pliseli 1 şiir 1 güne bir söz bırak 4 SESLİ SAKIZ ÇİĞNEMEK 2

Son Haberler

MİT'ten kritik adım: Siber İstihbarat Başkanlığı kurulduKlima montajı yaparken akıma kapılıp öldüSıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacakTaksim'deki bombalı saldırı davası: Bombacı ifade değiştirdiErdoğan Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark