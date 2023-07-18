Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Temmuz 2023 00:02
1C den 1B ye üst bölge tayini olur mu
1C den 1B ye tayin olur mu arkadaşlar bilen var mı

gsliAda
18 Temmuz 2023 00:49
Olmaz üst bölge 5ve 6 bölge de çalışanlar içindir
Toplam 1 mesaj

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