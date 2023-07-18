Yetkili sendikalar? Yetkisiz kaldı?İstifa etsinler

Her zaman olduğu gibi kendilerini yetkili sendika Başkanı gören sendikalar yine sessiz sessiz hiçbirsey yapamadılar ama sonuç yine oturuyorlar orada. Buda bizim kaderimiz gibi izliyoruz düşük maaş artışlarını. Gece yastığa başlarını rahat koyuyorlarmı merak ediyorum

Her zaman olduğu gibi kendilerini yetkili sendika Başkanı gören sendikalar yine sessiz sessiz hiçbirsey yapamadılar ama sonuç yine oturuyorlar orada. Buda bizim kaderimiz gibi izliyoruz düşük maaş artışlarını. Gece yastığa başlarını rahat koyuyorlarmı merak ediyorum