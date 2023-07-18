Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Temmuz 2023 06:53
Yetkili sendikalar? Yetkisiz kaldı?İstifa etsinler
Her zaman olduğu gibi kendilerini yetkili sendika Başkanı gören sendikalar yine sessiz sessiz hiçbirsey yapamadılar ama sonuç yine oturuyorlar orada. Buda bizim kaderimiz gibi izliyoruz düşük maaş artışlarını. Gece yastığa başlarını rahat koyuyorlarmı merak ediyorum

Türk Polis Teşkilatı
Memur
18 Temmuz 2023 07:40

Koyuyorlar merak etme

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