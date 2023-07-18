Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : **sude**


18 Temmuz 2023 07:07
Sevimli Bisiklet
Bisiklet güzel bir gezi eğlence oldu!

Çok Yazılan Konular

Ankara-Kemer güzergah önerisiNereyi gezelim değil de nereyi gezmemeli ?Tek Başına Tatil Yapılır mı?Cadir kampı en iyi nerde yapilir

Sözlük

akaryakıt 3 Sivrisinek 2 sessiz istifa 2 Yabancı nüfusun 18 milyona dayanması 1 SESLİ SAKIZ ÇİĞNEMEK 2 nocturne 1 Love bombing 1 portekiz 1 rapunzel 3 dertleşmek 2

Son Haberler

Dışişleri Bakanlığı 50 destek personeli alacakAK Parti kaçan oyların peşine düştüVe yapay zeka yayınevindeAkaryakıt fiyatı arttı, LPG'ye dönüş başladıMuhtarlık istedi valilik yaptı: Aydın Fatih Mahallesi'ne yeni okul

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark