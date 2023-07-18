KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


18 Temmuz 2023 07:48
Önlisans Erkek

Perşembe cuma önlisans erkeklerin günüydü kaç kişi elenmiştir yada gruplarınızda gördügünüz kadar kaç kişi elendi benim grubunda 6 spor 2 saglık

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