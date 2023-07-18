Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Temmuz 2023 08:27
Polis sandığı temmuz farkını yatırmış..
Toplam 311 bin olan toplam emeklililk yardımı ile olan toplam tutar 358 bin tl olarak temmuz farkiyla beraber güncellenmiş

alimaslak
Aday Memur
18 Temmuz 2023 08:29
Yaklaşık 47 binlira fark yatırmiş ilgilenen arkadaşlar hesaplarına baksın
Toplam 1 mesaj

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