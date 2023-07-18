Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Temmuz 2023 09:14
Seyyanen zam yatış tarihi

Merhaba arkadaşlar iyi günler dilerim, seyyanen zamın yatış tarihini bilen veya maaş mutemetliğinde çalışan arkadaşlar var mıdır? Sistem açıldı mı? Veri girişi yapıldıysa ne zaman yatacağına dair bilgilendirme yapılabilirse hepimiz bilgi sahibi oluruz, teşekkür ederim şimdiden


the.prens
Aday Memur
18 Temmuz 2023 09:26
Sözde bu hafta içi yatacak

kimlikalalım
Aday Memur
18 Temmuz 2023 09:32

Dün gece 12'den sonra yatırılmış bize.Belediye personeliyim.


feridunemeksiz
Şef
18 Temmuz 2023 10:22
31 Temmuz

keriminho86
Şef
18 Temmuz 2023 11:02

Bizimki sisteme girildi, yarın yatar diye umut ediyorum.


Chicharito06
18 Temmuz 2023 11:06

31 Temmuz?da yatacağını düşünmüyorum daha önce hiç o tarihte yatmadı en geç 24 Temmuz?da yatacağını düşünüyorum, belki bir ihtimal bu haftaiçi yatma ihtimali olur mu diye konuya vakıf arkadaşlara sormak istedim 21-22 Temmuz lafı dolaşıyordu ağızdan ağıza


Tfn1412
Aday Memur
18 Temmuz 2023 11:07
Nekadar yatacak acaba 8077 artı maaş farkimi
keriminho86, 39 dk. önce

Bizimki sisteme girildi, yarın yatar diye umut ediyorum.


life4242
Aday Memur
18 Temmuz 2023 11:30
8077 yattı degilmi
kimlikalalım, 2 saat önce

Dün gece 12'den sonra yatırılmış bize.Belediye personeliyim.

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