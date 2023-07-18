Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Temmuz 2023 09:54
Afad tazminatları

Afadda görev alan personel için tazminatlar hakkinda bilgisi olan varmı ne zaman yatacagindan

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