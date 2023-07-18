Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Temmuz 2023 10:12
SÜREKLİ GÖREV YOLLUK HARCIRAHI (TAŞINMA PARASI)

Adalet Bakanlığı' nda ''yeni bir işlem tesis edilinceye kadar'' geçici olarak (sözleşmeliden kadroya Nisan ayında geçtim 3+1' i doldurmadığım için) başka bir yere kendi isteğimle görevlendirildim, doğal olarak da mehil süresi ve sürekli yolluk harcırahı verilmedi,

Sorum şu: Naklen atamamım gerçekleşmesi durumunda mehil süresi ve sürekli görev yolluk harcırahı alır mıyım?


Ale-Vi2362
Aday Memur
18 Temmuz 2023 10:29

mehil süresi için bir şey diyemem ama( tahminimce vermezler) harcırahı almama ihtimalin yok diye tahmin ediyorum.


cumali0655
Aday Memur
18 Temmuz 2023 11:05

teşekkürler

Ale-Vi2362, 1 saat önce

mehil süresi için bir şey diyemem ama( tahminimce vermezler) harcırahı almama ihtimalin yok diye tahmin ediyorum.

Toplam 2 mesaj

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