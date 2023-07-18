Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Temmuz 2023 10:27
Acillll üni hastanesi maaş hakkında
Arkadaşlar merhaba ben üni hastanesinden ayrılmayı düşünüyorum. Maaşı alıp mi çalışıyoruz ? Çalışıp mi maaş alıyoruz bilgisi olan varsa acil dönüş yapabilir mi ? Rica etsem. Alıp çalışıyoruz diyende var hani ayrılınca ödeme yapmam lazım diyen var. Çalışıp alıyoruz çıkarken ödeme yapmazsın diyen de ? Hangisi doğru arkadaşlar. Acil bilgisi olan varsa dönüş yaparsa sevinirim.

hsnd
Müsteşar
18 Temmuz 2023 10:55

Kamuda çalışanlar maaşlarını peşin alır yani önce maaş alınır sonra çalışılır. O yüzden ayrılırken ödeme çıkabilir. Ödeme çıkmamasını istiyorsanız ayın 14'ü olacak şekilde istifa etmelisiniz.


Krmmmm
Aday Memur
18 Temmuz 2023 11:12
Teşekkür ederim .Üniversite hastanesi de aynı şekilde mi? Üni hastanesi olması birşeyi değiştirmiyor mu?
hsnd, 46 dk. önce

Kamuda çalışanlar maaşlarını peşin alır yani önce maaş alınır sonra çalışılır. O yüzden ayrılırken ödeme çıkabilir. Ödeme çıkmamasını istiyorsanız ayın 14'ü olacak şekilde istifa etmelisiniz.


Krmmmm
Aday Memur
18 Temmuz 2023 11:14
13gun çalışıp 19bin aldım diğer ay 17+1 aldım ay sonu tekrar yatacak tutar var dediler. Anlamadım 19 bini çalışıp mi aldım önden mi verdiler. Aşina olmadigim icinsormak istedim
hsnd, 46 dk. önce

Kamuda çalışanlar maaşlarını peşin alır yani önce maaş alınır sonra çalışılır. O yüzden ayrılırken ödeme çıkabilir. Ödeme çıkmamasını istiyorsanız ayın 14'ü olacak şekilde istifa etmelisiniz.

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