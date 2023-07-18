Acillll üni hastanesi maaş hakkında

Arkadaşlar merhaba ben üni hastanesinden ayrılmayı düşünüyorum. Maaşı alıp mi çalışıyoruz ? Çalışıp mi maaş alıyoruz bilgisi olan varsa acil dönüş yapabilir mi ? Rica etsem. Alıp çalışıyoruz diyende var hani ayrılınca ödeme yapmam lazım diyen var. Çalışıp alıyoruz çıkarken ödeme yapmazsın diyen de ? Hangisi doğru arkadaşlar. Acil bilgisi olan varsa dönüş yaparsa sevinirim.

Arkadaşlar merhaba ben üni hastanesinden ayrılmayı düşünüyorum. Maaşı alıp mi çalışıyoruz ? Çalışıp mi maaş alıyoruz bilgisi olan varsa acil dönüş yapabilir mi ? Rica etsem. Alıp çalışıyoruz diyende var hani ayrılınca ödeme yapmam lazım diyen var. Çalışıp alıyoruz çıkarken ödeme yapmazsın diyen de ? Hangisi doğru arkadaşlar. Acil bilgisi olan varsa dönüş yaparsa sevinirim.