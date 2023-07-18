Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Temmuz 2023 10:34
haftalık mesai saati 4 güne inmeli.. Cuma-C.tesi-Pazar Tatil..

Avrupanın çoğu ülkesinden daha fazla mesai yapıp onlardan daha az ücret alıyoruz. Cuma-C.tesi-pazar tatil olmalı. Ayrıntılar haber linkinde...

https://artigercek.com/emek/turkiyede-haftalik-mesai-saatleri-avrupaya-gore-ortalama-6-bucuk-saat-daha-uzun-258029h


doks
Daire Başkanı
18 Temmuz 2023 10:35

Maaşının da beşte dördünü verirler o zaman. Kimden neyi istediğine dikkat et.


İzmir mh
Aday Memur
18 Temmuz 2023 10:38

haberi okumadan yorum yapmışsınız... Avrupada beşte dördü verilmiyor ücretin... en son mtv kdv zammında yakıtta avrupa ile karşılaştırmıştı bakanlık.. herkes isterse bir şeyler olur...

doks, 1 saat önce

Maaşının da beşte dördünü verirler o zaman. Kimden neyi istediğine dikkat et.


Selman Mirhan
Aday Memur
18 Temmuz 2023 10:42

Avrupa ülkelerinin tamamı 5 yıl içinde haftada 4 gün mesai sistemine geçiyor. Birçok ülkede pilot uygulama zaten var.


Android60
Daire Başkanı
18 Temmuz 2023 10:43

Zaten yatıyonuz iyice mi yatacaksınız


murat_operant
Müsteşar Yardımcısı
18 Temmuz 2023 10:48

Evet

Android60, 58 dk. önce

Zaten yatıyonuz iyice mi yatacaksınız


Muiddin
Aday Memur
18 Temmuz 2023 10:53

Benim kurum haftada 5 güne indirsin ben fitim.


SLTNBYRKDR
Aday Memur
18 Temmuz 2023 11:01
Kesinlikle 4 güne inmeli

kitkanun
Şef
18 Temmuz 2023 11:08

https://www.memurlar.net/haber/1063580/mesai-6-saat-olsun.html


kitkanun
Şef
18 Temmuz 2023 11:15

İngiltere'de günlük mesai 6 saat uygulamasına geçildi, 5 saat deneniyor


Moi33
Memur
18 Temmuz 2023 11:18

25 bin civarı maaş alan kpss ile atanmış memurlar haftada 4 gün çalışmalı adaletli olanı bu işçilerde 6 gün ful yoğun mesai yapmalı adaletli olan bu


ten.ralrumem
Daire Başkanı
18 Temmuz 2023 11:25

Ben buna karşıyım. Haftalık 6 gün mesai olmalı ancak mesai saatleri 09.00-15.00 şeklinde revize edilmeli. Yollara erken çıkıldığı için çoğu kurumda sabah ilk saat kahvaltıyla, akşamda son saat çıkış hazırlıklarıyla geçiyor. Günlük verimi arttırmak için, çalışma saati kısılıp, gün sayısı 5'ten 6'ya çıkarılmalı.


doks
Daire Başkanı
18 Temmuz 2023 11:37

Devlet alırken avrupaya göre, verirken buraya göre yapar.

İzmir mh, 1 saat önce

haberi okumadan yorum yapmışsınız... Avrupada beşte dördü verilmiyor ücretin... en son mtv kdv zammında yakıtta avrupa ile karşılaştırmıştı bakanlık.. herkes isterse bir şeyler olur...

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