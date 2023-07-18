Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Temmuz 2023 10:52
4B destek personeli Bakanlık Hizmetli kadrosuna ceza almadan geçiş yapabilir mi ?

Merhabalar üniversitede destek personeli olarak çalışıcam fakat bakanlıkta hizmetli mülakatına katıldım kazanırsam unvan değişikliği olarak geçiş yapabiliyor muyum bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim

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