Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Temmuz 2023 10:58
YOL HARCIRAHI

Şu an bütün otobüs ücretleri aşırı zamlandı lakin ibb nin sayfasındaki otobüs ücretlerini belirten belgede temmuz 2023 için güncelleme yapılmadığı için temmuzdan itibaren tayin isteyen arkadaşlar eski harcırah üzerinden yolluk almaya devam edecek. Anlayacağınız cebinize daha az para girecek geçmiş olsun

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayiniEş durumuEk mtv muafiyetEş durumu tayiniAlt bölge tayini Seyyanen zamİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)Kadrolu Hemşire olarak çalışırken usulüne uygun istifa edenler (Üni. hastanesi dahil)Sağlık mazeret tayini sonuçlarıTDS mobbing ile muhasebede çalıştırılıyorum

Sözlük

güne bir şiir bırak 5 russell crowe 2 yaşlanmayı kabullenmemek 5 ağaç dikmek 1 clickbait 1 satranç 2 mumla yaşamak 1 ne olursa olsun yaşamaya mecbursun 1 Yabancı nüfusun 18 milyona dayanması 1 yapay zeka 1

Son Haberler

Düzce'de bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulunduMersin'de park halindeyken hareket eden otobüs, otomobile çarpıp markete girdiHatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındıMEB'den 'ruhsatsız' eğitim kurumlarına 'ceza' uyarısıSabah Gazetesi: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark