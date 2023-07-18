Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Temmuz 2023 11:06
DHMİ Kurumunu Kötüleyen Kişi ve Konuların Kapatılması Gerekliliği

Özellikle forum editörlerinden istirhamımdır. fakir.adam ismindeki şahıs tarzındaki manipülasyon sever insanların mesajlarının silinip kendilerinin yasaklanması gerek ama gördüğüm kadarıyla hiçbir işlem yapılmıyor kendilerine.

Bir konuya maaşla ilgili uçuk asparagas sayılar yazmış, becayiş konusuna gidip farklı kurumlar iller yazmış. Aslında sadece DHMİ de değil. Hangi kurum kötülenirse ilgililerin bu forum ortamlarında IP adresleri banlanarak yasaklanmaları gerek. Gereği yapılsın.

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