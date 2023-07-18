Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Temmuz 2023 11:09
Temmuz enflasyon

Bence 7.8 olur


Dextrian
Şube Müdürü
18 Temmuz 2023 11:23

Aynen %0.078 olur

Görüyoruz her ay yapılan zamları çıkan enflasyon oranlarını

Toplam 1 mesaj

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